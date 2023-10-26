В кубанской епархии высоко оценили взаимодействие с ЗСК

Взаимодействие кубанского парламента с духовенством стало традиционным, недавно в стенах ЗСК, перед проведением XXIX Всекубанских духовно-образовательныхКирилло-Мефодьевских чтений, прошла восьмая встреча краевых парламентариев с представителями епархии на тему «Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего».