Прогноз погоды в Крыму на 30 сентября

Прогноз погоды в Крыму на 30 сентябряВ Симферополе +27 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +23 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +24 и малооблачноВ Черноморском +24 и малооблачноВ Джанкое +25 и облачно с прояснениямиВ Ялте +24 и малооблачноВ Алуште +25 и облачно с прояснениямиВ Керчи +2.