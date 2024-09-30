Прогноз погоды в Крыму на 30 сентября

Прогноз погоды в Крыму на 30 сентябряВ Симферополе +27 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +23 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +24 и малооблачноВ Черноморском +24 и малооблачноВ Джанкое +25 и облачно с прояснениямиВ Ялте +24 и малооблачноВ Алуште +25 и облачно с прояснениямиВ Керчи +2.
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