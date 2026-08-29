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Студенников: РФ даст ответ Финляндии на пересмотр сделок россиян с недвижимостью

Студенников: РФ даст ответ Финляндии на пересмотр сделок россиян с недвижимостью

Москва примет меры, если Хельсинки пересмотрит сделки с недвижимостью, заключенные россиянами. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор первого Европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.

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