Певец Стас Пьеха признался, что подрался в свой первый день в школе

Певец Стас Пьеха вспомнил, как подрался в свой первый день в школе. Исполнитель признался в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что завалил третьеклассника и бил его головой об пол.
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