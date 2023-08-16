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Губернатор Магаданской области Носов рассказал о поддержке участников СВО

Губернатор Магаданской области Носов рассказал о поддержке участников СВО

24 февраля 2022 года, когда президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции, был сделан решительный шаг по возвращению и воссоединению одного народа, заявил 16 августа губернатор Магаданской области Сергей Носов на открытии Дальневосточного воспитательно-патриотического форума «PrоДФО: всё для Победы!» Он напомнил, что в России никогда не было разделений на украинцев и русских, а обладателей украинских фамилий сегодня в стране больше, чем на самой Украине, и все чувствуют себя одной национальностью — русскими.

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