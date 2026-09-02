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Зеленский сменил командующего Сухопутными войсками

Зеленский сменил командующего Сухопутными войсками

Владимир Зеленский своим указом уволил предыдущего командующего Сухопутными войсками Геннадия Шаповала и назначил на его место бригадного генерала Святослава Зайца.

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