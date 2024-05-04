Тамбовчанина наказали за ловлю рыбы сетью

63-летний житель Моршанского округа привлечен к административной ответственности. Согласно материалам дела, в апреле 2024 года, в запрещенные для вылова сроки и период нереста, на водоеме Дьячинский Моршанского округа мужчина ловил рыбу запрещенным орудием лова – сетью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии