Тамбовчанина наказали за ловлю рыбы сетью

63-летний житель Моршанского округа привлечен к административной ответственности. Согласно материалам дела, в апреле 2024 года, в запрещенные для вылова сроки и период нереста, на водоеме Дьячинский Моршанского округа мужчина ловил рыбу запрещенным орудием лова – сетью.