Пентагон заявил о планах направить на границу с Мексикой около 5 тыс. военных

США направят на границу с Мексикой около 5 тыс. военных, включая механизированную пехотную группу и батальон армейской авиации, располагающий вертолетами UH-60 Black Hawk для командования и медицинской эвакуации, а также вертолеты CH-47 Chinook для перевозки тяжелых грузов.