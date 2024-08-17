Приколисты
ГлавнаяПриколыРейтинг за деньФотоплюмбы немног...Еще
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Приколисты

418 263 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    Душещипательно...Охранник
  • Михаил Сартин
    Такое время настало. Все, даже в общественном транспорте окружающих не видят. Уткнулись в смартфоны. Вчера девушке тр...Охранник
  • Татьяна Горпинченко (Мельникова)
    Спасибо, Олег! Как всегда, через кота Вы пытаетесь достучаться до сердца человека...Охранник

Где? Где это всё, я вас спрашиваю?

Где? Где это всё, я вас спрашиваю?

Где? Где это всё, я вас спрашиваю? Слушайте, а куда подевался Бермудский треугольник? В детстве же только и слышно было, что там кто-то пропал, а потом появился, но уже весь седой и старый, или напротив — молодой, и ничуть не постаревший за тридцать лет отсутствия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх