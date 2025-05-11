Трамп прокомментировал предложение Путина о переговорах с Украиной

Президент США Дональд Трамп, комментируя предложение Президента России Владимира Путина о прямых переговорах с представителями Киева в Стамбуле, отметил, что это может оказаться великим днем для России и Украины, а также пообещал продолжить взаимодействие с обеими странами.
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