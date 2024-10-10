Сегодня Крым снова окажется во власти непогоды: ожидаются сильные ливни с ветром

На полуострове объявлено штормовое предупреждение. Опасные гидрометеорологические явления ожидаются сегодня в южных и восточных районах Крыма, полуостров окажется во власти сильных ливней и ураганного ветра.
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