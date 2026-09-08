«Укусил скорпион»: вдова Николая Озерова объяснила, почему последние годы мужа были тяжёлыми

Историю последних лет жизни Николая Озерова поведала «МК» его вдова Маргарита Петровна. Телекомментатор и любимец публики умер 29 лет назад в возрасте 74 лет, зрители по-прежнему помнят и любят его.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Короткие шорты, в...
- «Встать реально н...
- «Сидите тихо, мол...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым