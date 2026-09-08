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«Укусил скорпион»: вдова Николая Озерова объяснила, почему последние годы мужа были тяжёлыми

Историю последних лет жизни Николая Озерова поведала «МК» его вдова Маргарита Петровна. Телекомментатор и любимец публики умер 29 лет назад в возрасте 74 лет, зрители по-прежнему помнят и любят его.

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