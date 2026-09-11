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Юрист Соловьев призвал не открывать ссылки от новых знакомых

Юрист Соловьев призвал не открывать ссылки от новых знакомых

Пользователям сайтов знакомств не следует переходить по ссылкам от новых знакомых и раскрывать им лишние сведения о себе, сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев, передает РИА «Новости» .

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