Четвертый ресторан абхазской кухни «Ача-Чача» открылся на Смоленке

В зависимости от ударения абхазское слово «ача» означает и «хлеб», и «перепелка». Рестораны абхазской кухни «Ача-Чача» давно уже стали домом и для того, и для другого, предлагая традиционное кавказское гостеприимство в антураже городского кафе.