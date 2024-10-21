Симоньян: ВС России не бьют по Верховной раде, так как это культурное наследие

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", что российские войска не бомбят Верховную раду, потому что она является объектом культурного наследия.
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