Маррей о слухах про создание супертура: «Каждый заботится о своих интересах, а это не всегда лучше для спорта»

Он считает, что это поможет упростить составление расписания и логистику. «Представьте, с какими неудобствами, наверное, сталкиваются супервайзеры туров, когда составляют расписание, например, в Индиан-Уэллс.
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