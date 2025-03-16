Азербайджанская диаспора подмяла под себя Москву. Из России вывозят триллионы: Царьград

Азербайджанская диаспора в Москве продолжает «показывать зубы». Как стало известно Царьграду, ответом на попытки властей России навести порядок на рынках «Садовод» и «Фуд Сити» стала отправка в отставку сразу четырёх генералов МВД.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии