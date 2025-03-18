Косачев: телефонным разговором Трампа и Путина сделан бесспорный шаг вперед

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев положительно оценил телефонный разговор президентов Путина и Трампа, отметив конструктивный характер диалога, отличающийся от попыток навязать России односторонние условия.
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