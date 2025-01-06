Украина получила только половину из выделенных ей 177 миллиардов долларов американской помощи. Об этом в интервью американскому блогеру Лексу Фридману (имя при рождении Алексей Федотов) заявил утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».