Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Зеленский готовит посадки оборонщиков за Вишневое

Зеленский готовит посадки оборонщиков за Вишневое

Чиновников Укроборонпрома необходимо привлечь к ответственности за незаконное размещение военных складов в жилых кварталах города Вишневое Киевской области, где после удара ВС РФ началась сильнейшая вторичная детонация.

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