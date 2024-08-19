Минпромторг просят уточнить, в каких публичных местах появятся дефибрилляторы

Если человеку в общественном месте стало плохо с сердцем, то первая помощь нужна здесь и сейчас. Закон, официально разрешающий использовать для спасения автоматические дефибрилляторы, вступит в силу 1 сентября.
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