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The Eurasia Daily news agency

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A presidential candidate of Ukraine was born today — an expert on protests in Ukraine

A presidential candidate of Ukraine was born today — an expert on protests in Ukraine

The resignation of Defense Minister Mikhail Fedorov, protests in Ukrainian cities and his conflict with the commander-in-chief and the General Staff of the Armed Forces of Ukraine make the ex-minister not just a face of the "liberal wing" of the Ukrainian authorities, but also a potential presidential candidate.

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