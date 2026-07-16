The resignation of Defense Minister Mikhail Fedorov, protests in Ukrainian cities and his conflict with the commander-in-chief and the General Staff of the Armed Forces of Ukraine make the ex-minister not just a face of the "liberal wing" of the Ukrainian authorities, but also a potential presidential candidate.
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