"Здесь всё просто так, кроме денег"(с). Американцы и российские рынки

Политика как она есть

Как сообщает нам «Financial Times», американская нефтесервисная корпорация «SLB», ранее громко обещавшая прекратить поставки продукции и технологий в Россию, тихонечко расширила свое присутствие в стране после ухода ее основных европейских конкурентов.