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В Красноярске предпринимателя приговорили к 12 годам лишения свободы за убийство

В Красноярске предпринимателя приговорили к 12 годам лишения свободы за убийство

Главк Следственного Комитета по Красноярскому краю поделился информацией о том, что предприниматель Анатолий Быков был приговорён к двенадцати годам тюремного заключения за убийство криминального авторитета Владимира Филиппова.

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