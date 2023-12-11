В Красноярске предпринимателя приговорили к 12 годам лишения свободы за убийство

Главк Следственного Комитета по Красноярскому краю поделился информацией о том, что предприниматель Анатолий Быков был приговорён к двенадцати годам тюремного заключения за убийство криминального авторитета Владимира Филиппова.
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