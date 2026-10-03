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Киевский митрополит опять «прогнулся» под Зе-хунту. Как это оценивают верующие

Киевский митрополит опять «прогнулся» под Зе-хунту. Как это оценивают верующие

1 октября в «незалежной»  отметили  «день защитников  и защитниц Украины». Ожидаемо лицемерно-пафосно выступили деятели хунты, начиная с наркофюрера.

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