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test mazurok

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❗️Губернатор Севастополя предложил запустить «крымскую ипотеку» под 6% с 1 ноября   На парламентских слушаниях о параметрах проекта федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов в Совфеде губернатор города-героя Михаил Развожаев предложил запустить льготную ипотечную программу для Крыма и Севастополя со ставкой 6%.

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