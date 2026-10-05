❗️Губернатор Севастополя предложил запустить «крымскую ипотеку» под 6% с 1 ноября На парламентских слушаниях о параметрах проекта федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов в Совфеде губернатор города-героя Михаил Развожаев предложил запустить льготную ипотечную программу для Крыма и Севастополя со ставкой 6%.