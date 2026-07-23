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Собянин: Более 4 тыс. км за полгода преодолел беспилотный состав метро

Первый беспилотный поезд метро успешно прошел полгода испытаний. За это время экспериментальный состав преодолел более четырех тысяч километров по Большой кольцевой линии, но пока без пассажиров, рассказал в своем блоге мэр Сергей Собянин.

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