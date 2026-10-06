Paramount-Warner Bros. merger closes, creates combined Skydance

The merger of Paramount Skydance and Warner Bros. Discovery officially closed Tuesday, creating Skydance, which will be the new parent company.
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