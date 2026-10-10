ЕС заплатил 7,9 млрд евро за российский СПГ на фоне рекордного импорта

За январь–сентябрь 2026 года страны ЕС импортировали 12,18 млн тонн СПГ с российского проекта «Ямал СПГ» — на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого год, подсчитали в немецкой экоорганизации Urgewald.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АП Ночной пик загряз...
- ИК Грузия нарастила ...
- Франция заявила о...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым