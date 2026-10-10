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ЕС заплатил 7,9 млрд евро за российский СПГ на фоне рекордного импорта

ЕС заплатил 7,9 млрд евро за российский СПГ на фоне рекордного импорта

За январь–сентябрь 2026 года страны ЕС импортировали 12,18 млн тонн СПГ с российского проекта «Ямал СПГ» — на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого год, подсчитали в немецкой экоорганизации Urgewald.

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