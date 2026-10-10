ЕС заплатил 7,9 млрд евро за российский СПГ на фоне рекордного импорта

За январь–сентябрь 2026 года страны ЕС импортировали 12,18 млн тонн СПГ с российского проекта «Ямал СПГ» — на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого год, подсчитали в немецкой экоорганизации Urgewald.