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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Врач-инфекционист о гриппе А: «В первые же сутки может развиться дыхательная недостаточность»

Врач-инфекционист о гриппе А: «В первые же сутки может развиться дыхательная недостаточность»

В Саратовской области с поезда сняли более 130 человек, почти все из которых дети. У 15 несовершеннолетних выявили грипп А, еще несколько десятков подростков имеют признаки ОРВИ, а одна из отдыхавших в лагере девочек и вовсе скончалась.

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