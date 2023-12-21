Врач-инфекционист о гриппе А: «В первые же сутки может развиться дыхательная недостаточность»

В Саратовской области с поезда сняли более 130 человек, почти все из которых дети. У 15 несовершеннолетних выявили грипп А, еще несколько десятков подростков имеют признаки ОРВИ, а одна из отдыхавших в лагере девочек и вовсе скончалась.
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