Страна, где находится Смольянинов*, отказала РФ в правовой помощи

Страна, в которой в настоящее время пребывает бывший российский актер Артур Смольянинов (*признан иностранным агентом, террористом и экстремистом), ответила отказом на просьбу оказать правовую помощь, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах .