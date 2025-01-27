Совсем недавно популярная советская и российская актриса Яна Поплавская рассказала в личном блоге удивительную историю.
Антисоветская Яна Поплавская: Актриса обвинила во всех бедах России Владимира Ленина
Комментарии
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Нина Комарова
Как же вы, бедненький, выжили при коммунистах? Еще, наверное, образование получили. С голодухи не опухли?
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1 час.
СБ
Слава Белый
Вопреки всему! 🤣 это же одно название было - коммунист. Начиная с середины 60, а в 80 так и вообще сплошное несоответствие природе. Какие коммунисты? Политбюро? Обкомы с райкомами? Плюнуть и растереть. С середины 80 поголовно. Они и сейчас у власти, или их детки.
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35 мин.
Гость Гатапонта
Совсем мозги растеряла.
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56 сек.
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