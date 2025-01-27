Антисоветская Яна Поплавская: Актриса обвинила во всех бедах России Владимира Ленина

Как же вы, бедненький, выжили при коммунистах? Еще, наверное, образование получили. С голодухи не опухли?

СБ

Слава Белый

Вопреки всему! 🤣 это же одно название было - коммунист. Начиная с середины 60, а в 80 так и вообще сплошное несоответствие природе. Какие коммунисты? Политбюро? Обкомы с райкомами? Плюнуть и растереть. С середины 80 поголовно. Они и сейчас у власти, или их детки.