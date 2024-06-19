Капитальный ремонт авианосца ВМС США «Джон К. Стеннис» отложен, на завершение работ потребуется более 5 лет Капитальный ремонт авианосца ВМС США «Джон К.
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Капитальный ремонт авианосца ВМС США «Джон К. Стеннис» отложен, на завершение работ потребуется более 5 лет Капитальный ремонт авианосца ВМС США «Джон К.
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