У фэнтезийной картины "Нарния: Племянник чародея" (Narnia: The Magician's Nephew), которая должна выйти в ограниченный прокат в феврале 2027 года, возникли проблемы.
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