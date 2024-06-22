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Фетисов о серии «Флориды» с «Эдмонтоном»: «Что-то непонятное происходит. Это урок, что расслабляться нельзя, даже ведя 3-0. Это НХЛ, где люди бьются до конца за каждый шанс»

«Эдмонтон» выиграл три матча подряд против «Флориды», сравняв счет в серии (3-3). «Хотел бы, чтобы наши ребята стали обладателями Кубка Стэнли.

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