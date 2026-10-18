Уровень преступности в "цветущем саду" удивит тех, кто привык думать, что там – сущий рай на земле. В Британии человек рискует стать жертвой ограбления прямо на улице, и это обыденность.
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