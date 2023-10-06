Прокуратура нашла нарушения в детском саду №5 "Мир детства" в Туле

Проверку исполнения МБДОУ ЦРР — детский сад №5 "Мир детства" города Тулы законодательства, регламентирующего безопасность детей во время образовательного процесса, провела прокуратура Пролетарского района.
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