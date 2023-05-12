Чтобы помнили

Если человеку дана память, значит она зачем-то нужна Вот и отгремели салюты и фейерверки, а вместе с ними и, казалось бы, должны поутихнуть всякие споры о том, кому 9 мая праздник, а кому печаль.
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