Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Американцы её пропихнули через придуманную ими же партию зеленых. США везде лезет под предлогом благих намерений. Евр...Глава МИД ФРГ при...
  • Россиянин
    Ну тогда Германия будет приравнена к стороне конфликта тоже.Глава МИД ФРГ при...
  • Иван Иванов
    если дурак-то это навсегда.....Глава МИД ФРГ при...

Чтобы помнили

Чтобы помнили

Если человеку дана память, значит она зачем-то нужна  Вот и отгремели салюты и фейерверки, а вместе с ними и, казалось бы, должны поутихнуть всякие споры о том, кому 9 мая праздник, а кому печаль.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх