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Сестра Ким Чен Ына заявила о готовности дать ответ на провокации США и Южной Кореи

Сестра Ким Чен Ына заявила о готовности дать ответ на провокации США и Южной Кореи

Ответить на провокации Вашингтона и Сеула пообещала заместитель директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон.

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