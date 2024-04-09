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Путин поручил привлечь иностранных блогеров к продвижению русских товаров

Путин поручил привлечь иностранных блогеров к продвижению русских товаров

Список поручений русского лидера разместили на официальном сайте Кремля.В России всерьёз задумались о том, чтобы продвигать русские товары при помощи блогеров из-за рубежа с возможностью реализации товаров онлайн.

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