Путин поручил привлечь иностранных блогеров к продвижению русских товаров

Список поручений русского лидера разместили на официальном сайте Кремля.В России всерьёз задумались о том, чтобы продвигать русские товары при помощи блогеров из-за рубежа с возможностью реализации товаров онлайн.
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