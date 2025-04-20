МЧС разъяснило правила безопасного приготовления шашлыков на дачах

В МЧС России проинформировали граждан о правилах безопасного приготовления шашлыков на дачных участках, обратив внимание на необходимость использования специально оборудованных мест для готовки на открытом огне, передает ТАСС.
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