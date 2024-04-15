ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 868 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Маша Глага
    А зачем там странаУ? Наш объект.МАГАТЭ намерено п...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело, чай электропроводный. Надо было чистый спирт пить, тогда бы все нормально было.У летевшего в Мос...
  • Олег Филимонов
    А амеры не террористы? Им можно захватывать иранские танкеры?Оказавшемуся на з...

Цена квадратного метра элитного жилья в новостройках Москвы за год выросла на 12%

Цена квадратного метра элитного жилья в новостройках Москвы за год выросла на 12%

Средневзвешенная цена кв. м жилья в новостройках элитного и делюкс-класса Москвы за год выросла на 12,2%, достигнув 1,8 млн рублей, следует из данных риелторской и консалтинговой компании «Метриум», с которыми ознакомились «Известия» 15 апреля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх