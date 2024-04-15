Цена квадратного метра элитного жилья в новостройках Москвы за год выросла на 12%

Средневзвешенная цена кв. м жилья в новостройках элитного и делюкс-класса Москвы за год выросла на 12,2%, достигнув 1,8 млн рублей, следует из данных риелторской и консалтинговой компании «Метриум», с которыми ознакомились «Известия» 15 апреля.