Что случилось к этому часу: главные новости дня к 12:00 13 июля

Проект о гражданами стран с разрешенной сменой пола внесен в Государственную думу РФ. Как отмечается в пояснительной записке, законопроект был подготовлен во исполнение Конституции РФ и президентского указа "Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".