Театр абсурда

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В Забайкальском крае жестоко избит участник СВО-инвалид

В Забайкальском крае жестоко избит участник СВО-инвалид

По сообщению местных жителей, компания из восьми человек напала и жестоко избила ветерана СВО, потерявшего в ходе боёв ногу.

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Комментарии
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Андрей
Губернатор нормальный. Сажать всю шоблу безжалостно   . Разбили авто нашего парня взятое в кредит. Кредит погасить и новую машину предоставить за счёт ублюдочных семейств .
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16 час.
Константин Котельников
Мрази!!! Отловить и утопить! Нехер на них тюремные харчи расходовать!
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14 час.
Леонид Руси
С каждого участника и подбадривающих взыскать и передать потерпевшим... да так, чтобы те могли на иномарках рассекать... А эти чтобы нищебродами стали...
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8 час.

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