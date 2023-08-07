В Забайкальском крае жестоко избит участник СВО-инвалид

Губернатор нормальный. Сажать всю шоблу безжалостно . Разбили авто нашего парня взятое в кредит. Кредит погасить и новую машину предоставить за счёт ублюдочных семейств .

Леонид Руси

С каждого участника и подбадривающих взыскать и передать потерпевшим... да так, чтобы те могли на иномарках рассекать... А эти чтобы нищебродами стали...