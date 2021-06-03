Мурашко заявил об отсутствии в России третьей волны пандемии

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в беседе с ТАСС заявил, что в России нет третьей волны коронавирусной инфекции, а заболеваемость COVID-19 в стране в целом снижается.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в беседе с ТАСС заявил, что в России нет третьей волны коронавирусной инфекции, а заболеваемость COVID-19 в стране в целом снижается.
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