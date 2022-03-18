Главный тренер «Астаны» Благоевич: «Мы будем разговаривать, чтобы к нам присоединились еще несколько игроков – я чувствую их нехватку»

Главный тренер «Астаны» Срджан Благоевич прокомментировал итог матча с «Актобе» (1:0). – Получился сложный матч.

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