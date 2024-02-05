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В Германии считают, что Украине придется мобилизовать больше солдат

В Германии считают, что Украине придется мобилизовать больше солдат

REUTERS Киев из-за количества потерь будет вынужден мобилизовать больше солдат, заявил глава рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг в интервью редакционному объединению RND.

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