В Германии считают, что Украине придется мобилизовать больше солдат

REUTERS Киев из-за количества потерь будет вынужден мобилизовать больше солдат, заявил глава рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг в интервью редакционному объединению RND.
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