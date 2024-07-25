Курды избили русского парня и пошли врукопашную на полицию

виктор климахин

Нет хороших черножопых мигрантов с чуркистана чурок и не было никогда они были и останутся русофобами неблагодарными Выход один ОКО ЗА ОКО нельзя им давать права и поблажки идти на уступки прощать ТОЛЬКО ВСЕХ МИГРАНТОВ ЧЕРНОЖОПЫХ ЧУРОК БАСМАЧЕЙ МУФТИЙ ИСЛАМИСТОВ УБИВАТЬ КАК БЕШЕННЫХ СОБАК ШАКАЛОВ ГИЕН ДО ПОСЛЕДНЕГО ЧУРКИСТАНА