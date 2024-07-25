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Курды избили русского парня и пошли врукопашную на полицию

Курды избили русского парня и пошли врукопашную на полицию

Новые детали бунта в Кореновске В Кореновске продолжаются последствия протеста, произошедшего после того, как курды избили русского парня за замечание о громкой музыке.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Надо гнать в шею из России наглых мигрантов!
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9 час.
Горыныч
Шакала затулло-затулина гнать не только из думы, гнать из России, в чуркестан.
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2 час.
виктор климахин
Нет   хороших  черножопых   мигрантов  с  чуркистана   чурок  и   не  было    никогда    они   были   и  останутся    русофобами   неблагодарными   Выход    один    ОКО   ЗА  ОКО    нельзя  им   давать   права  и  поблажки      идти   на  уступки   прощать     ТОЛЬКО   ВСЕХ  МИГРАНТОВ  ЧЕРНОЖОПЫХ   ЧУРОК  БАСМАЧЕЙ   МУФТИЙ   ИСЛАМИСТОВ   УБИВАТЬ   КАК   БЕШЕННЫХ  СОБАК   ШАКАЛОВ  ГИЕН   ДО  ПОСЛЕДНЕГО   ЧУРКИСТАНА
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1 час.

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