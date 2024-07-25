Новые детали бунта в Кореновске В Кореновске продолжаются последствия протеста, произошедшего после того, как курды избили русского парня за замечание о громкой музыке.
Курды избили русского парня и пошли врукопашную на полицию
Комментарии
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Владислав Владислав
Надо гнать в шею из России наглых мигрантов!
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9 час.
Горыныч
Шакала затулло-затулина гнать не только из думы, гнать из России, в чуркестан.
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2 час.
виктор климахин
Нет хороших черножопых мигрантов с чуркистана чурок и не было никогда они были и останутся русофобами неблагодарными Выход один ОКО ЗА ОКО нельзя им давать права и поблажки идти на уступки прощать ТОЛЬКО ВСЕХ МИГРАНТОВ ЧЕРНОЖОПЫХ ЧУРОК БАСМАЧЕЙ МУФТИЙ ИСЛАМИСТОВ УБИВАТЬ КАК БЕШЕННЫХ СОБАК ШАКАЛОВ ГИЕН ДО ПОСЛЕДНЕГО ЧУРКИСТАНА
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1 час.
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