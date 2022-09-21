На конкурсе в Мадриде повара из России не вошли в сотню лучших

Призеры международной премии THE BEST CHEF AWARDS в прошлом 2021 году, рестораторы из России — братья Иван и Сергей Березуцкие, Анатолий Казаков и Владимир Мухин на этот раз не вошли в сотню лучших поваров мира, 20 сентября сообщает РИА Новости.