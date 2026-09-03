A Subdued Asian Summit Sharpens the Contrast Between Xi and Trump

It was a relatively subdued Shanghai Cooperation Organization summit for Chinese leader Xi Jinping. He departed the host city Bishkek having made few attention-grabbing headlines.
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